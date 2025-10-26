◇明治安田J1リーグ第35節鹿島1―1京都（2025年10月25日サンガS）明治安田J1リーグは8試合が行われ、3位の京都と対戦した首位の鹿島は1―1で引き分けた。敗色濃厚のラストプレーで、FW鈴木が起死回生のゴールを決めた。渾身（こんしん）の力でクロスに飛び込み、後半途中からつっていた右足でゴールネットを揺らした。前半は劣勢だった京都との大一番を土壇場で引き分けに持ち込み、鬼木監督は「魂のこもったゲーム。