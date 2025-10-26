◇明治安田J1リーグ第35節横浜M3―0広島（2025年10月25日日産スタジアム）リーグ最少失点の広島から3発快勝で、J1残留に大きく近づいた。途中出場で終盤のPK獲得から1得点1アシストと活躍したMF天野は「今季あまり力になれず、ふがいないと感じていた。自分に矢印を向けたことでこの結果を得られた」とうなずいた。3試合を残して降格圏に勝ち点5差とし、次節にも残留が決定する。大島監督は「前進はしたけどまだ何も決ま