◇首都大学野球筑波大5―4武蔵大（2025年10月25日大田）阪神にドラフト3位指名された筑波大・岡城は、指名後初の実戦となった武蔵大戦に「1番・中堅」で出場し、5打数1安打1打点だった。1―2の6回1死一、三塁では、中飛でタッチアップした三塁走者をストライク返球でアウトにして生還阻止。タイブレークとなった2―3の延長10回無死一、二塁では、左前に同点適時打を放った。5―4で延長11回サヨナラ勝ちし、9勝4敗の勝