読書離れが深刻だと言われるが、きっかけがあれば本を読みたいと思っている人は多いはずだ。日常の慌ただしさを少しだけ忘れ、本を手に取る時間を作ってはどうだろう。「秋の読書推進月間」が始まった。読売新聞社の世論調査では、１か月間に１冊も本を読まなかった人が５４％だった一方、本をもっと読みたいと思っている人も７２％に上った。読まない理由の最多は「時間がなかった」だった。仕事や家事、育児に追われている