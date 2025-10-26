東南アジア各国は、経済成長が著しい。とはいえ自由貿易体制が脅かされて、法の支配が揺らいでいる現状に苦慮している国も多い。日本は各国との協力を一段と深め、国際秩序の維持に努めていくことが重要だ。高市首相が、今日からマレーシアで開かれる東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連首脳会議に出席する。首相にとって、就任後初の外国訪問である。首相は現地で、日ＡＳＥＡＮ首脳会議に出席するほか、数か国と首脳会