川崎市長選挙のポスター掲示場（資料写真）任期満了に伴う川崎市長選が２６日、投開票される。立候補しているのは届け出順に、会社員の新人・國谷涼太氏（２５）、政治団体役員の新人・野末明美氏（６０）＝共産党推薦、プログラマーの新人・宮部龍彦氏（４６）、現職の福田紀彦氏（５３）、元川崎市議の新人・山田瑛理氏（４２）、清掃員の新人・関口実氏（６７）。宮部氏は諸派で、その他の５人は無所属。投票は午前７時か