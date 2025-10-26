写真左から届け出順に、栗原絵里子氏、松尾崇氏、梅沢保雄氏、広瀬浩一氏任期満了に伴う鎌倉市長選は２６日、投開票される。立候補しているのはいずれも無所属で届け出順に、新人で元市議の栗原絵里子氏（５６）と現職で５期目を目指す松尾崇氏（５２）、新人で造園会社会長の梅沢保雄氏（７３）、新人で電機メーカー社員の広瀬浩一氏（６１）の４人。投票は市内４０カ所で午前７時から午後８時まで。開票は午後９時から鎌倉武