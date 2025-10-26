新日本プロレス２５日埼玉・熊谷大会の「スーパージュニアタッグリーグ（ＳＪＴＬ）」Ａブロック公式戦で、ＩＷＧＰジュニアタッグ王者のＤＯＵＫＩ（３３）、ＳＨＯ（３６）組が高橋ヒロム（３５）、外道（５６）組を下して開幕３連勝を飾った。極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の王者組は、徹頭徹尾悪かった。試合前にＳＨＯがマイクを握ると「魅力度ランキング、ダントツ最下位の埼玉県民の皆様、こんば