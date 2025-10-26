タレント小堺一機（69）が、30、31日に東京・丸の内のコットンクラブで「Kazuki Kosakai Sing，Sing，Sing＆Talk!!」を開催する。スタンダードナンバーから昭和歌謡、オリジナルソングまで歌って、まねして、タップを踏んで笑わせる70分間を2日間で4公演。1977年（昭52）にTBS「銀座NOW！」の素人コメディアン道場の第17代チャンピオンに輝いた。公演への思い、そして芸能界での軌跡について聞いた。【小谷野俊哉】◇◇◇◇テ