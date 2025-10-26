ボクシングの元世界２階級制覇王者・亀田大毅氏が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで注目のビッグマッチの行方を占った。ＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）で、同級１位・那須川天心（帝拳）と同級２位・井上拓真（大橋）が激突。大毅氏は「（予想が）今年一番の難しいカード」と前置きした上で「玄人好みの試合になるのは必至。正直、素人の方が見て、すごい分かりにくい試合になると思う。