オリックス・森友哉捕手（３０）が２５日、ドラフト２位で指名された大阪桐蔭・森陽樹投手（１８）と「モリモリバッテリー」の結成を心待ちにした。２３日のドラフト会議をチェックし、母校の後輩が仲間入りすることを大歓迎。「うれしいです。ずっと注目されていた選手。バッテリーを組めたら一番いい」と、同姓で１９０センチ右腕と呼吸を合わせる日が待ちきれない様子だ。２年時の２４年に春夏連続で甲子園に出場した陽樹に