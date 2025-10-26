◆プロボクシング▽日本バンタム級８回戦伊藤千飛（ＴＫＯ２回１分４８秒）リカルド・スエノ（２５日・エディオンアリーナ大阪第２競技場）圧巻のＴＫＯ劇だった。ＷＢＯアジアパシフィックバンタム級２位・伊藤千飛（２０）が、フィリピン同級９位リカルド・スエノ（３１）とのノンタイトル戦で２回、左フックで最初のダウンをゲット。立ち上がった相手を今度は右ボディーブローで倒した。レフェリーがカウント途中でＴＫＯ