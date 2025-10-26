◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦ソフトバンク１―２阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」がみずほペイペイドームで開幕した。阪神（セ・リーグ１位）が、ソフトバンク（パ・リーグ１位）に逆転勝ち。１点を追う６回に森下の内野ゴロで同点に追いつき、佐藤輝明外野手（２６）のシリーズ初適時打となる二塁打で勝ち越した。先発・村上頌樹投手（２７）は７回６安打１失点で、２３年のシリ