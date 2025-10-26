巨人のリチャード内野手（２６）が２５日、“岡本ロス”を乗り越えて真のレギュラーへと成長し、恩返しすることを誓った。２２日に岡本和真内野手（２９）が、ポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦を発表。５月にトレードで加入後、グラウンド内外で支えてくれた主砲に「マジで精神安定剤でした」と感謝。今季は１１本塁打を放ち、球団では岡本を除くと１９年の坂本以来の３０本塁打が期待される大砲候補は、「恩を岡本