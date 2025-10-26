◆秋季中国地区大会▽１回戦高川学園８―２広陵（２５日・ユーピーアールスタジアム）高校野球の秋季中国大会１回戦が２５日、山口のユーピーアールスタジアムなどで行われ、広陵（広島１位）が高川学園（山口４位）に２―８で敗れ、来年３月１９日開幕のセンバツ出場が絶望的となった。中国地区の一般選考枠は２。先発のエース・柴田翔大（２年）が５回８失点（自責５）と崩れ、チームは４失策を犯した。広陵は、１月に起き