広島は２５日、磯村嘉孝捕手（３２）、韮沢雄也内野手（２４）、山足達也内野手（３１）に来季契約を結ばないことを通告した。１０年ドラフト５位でプロ１５年目の磯村は、現役引退を表明。貴重な第三捕手としてチームを支えてきた。「野球センスがなかったけど、いろんな指導者、先輩、裏方さんのお陰で１５年も野球ができた」。中京大中京時代には１学年上の堂林とのバッテリーを組み、０９年夏に全国制覇。「絶対に越えられな