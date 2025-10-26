前橋市の小川晶市長が、部下の既婚男性と10回以上ホテルで密会していた問題をめぐり、10月21日に前橋市議会に対して3回目の説明を行いました。【写真を見る】【全文公開】“ラブホ密会”小川晶・前橋市長「私の声で事情を聴きたい方もいる」出直し選挙を求める声にも「市政を停滞さず前に進める」と続投表明（10月21日）会合では、自身の報酬を50％減額したうえで、市長を続投する方針について理解を求めました。2時間に及ぶ非公開