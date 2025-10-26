秋田県でもきのう、あわせて4人がクマに襲われ、けがをしました。秋田市では、50代から70代の男女3人が住宅の玄関付近で頭や耳をかまれたり、散歩中に背中を引っかかれるなどしました。大仙市では、80代の女性が畑に向かう途中、遭遇したクマに襲われ、軽傷を負いました。いずれも命に別状はないということです。一方、湯沢市では、今月20日に男性4人を襲い、現場近くの民家に居座っていたクマが、発生から5日たったきのう、捕獲さ