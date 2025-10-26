前橋競輪場のG1「第34回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント」は最終日12Rで決勝戦（優勝賞金4390万円）が行われる。中心は犬伏湧也（30＝徳島）だ。S班犬伏にチャンス到来。3走を見れば出来は上々。前橋は初登場だったが、ドームで自慢のスピードを生かせている。古性と嘉永が単騎で吉田、清水との3分戦なら実質、先行1車。自分の持つ距離からダッシュを生かした得意のカマシで初タイトルを奪取する。番手の松本も無風で