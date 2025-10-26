◇ラグビーリポビタンDチャレンジカップ2025日本15―19オーストラリア（2025年10月25日東京・国立競技場）世界ランキング13位の日本は同7位のオーストラリアに15―19で惜敗した。強豪国に挑む5連戦の初戦。過去6戦全敗だったワラビーズから金星を挙げることはできなかったが、進化したディフェンス力で過去最少失点に抑えた。得点差も過去最少で、2トライを決めた後半は点数で上回った。日本は今月下旬から欧州遠征に出向