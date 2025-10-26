◇ラグビーリポビタンDチャレンジカップ2025日本15―19オーストラリア（2025年10月25日東京・国立競技場）【砂村光信視点】日本代表は課題だったディフェンスがレベルアップしたことを証明した。最も進歩したのはフィジカルの強さだろう。前半13分に与えたトライ以外はほぼ守備が崩れることがなかった。個々のディフェンス力が上がったためだろう。特に前半、ゴール前の相手FWの連続攻撃の場面の防御は見応えがあった