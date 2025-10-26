大相撲の横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が25日、石川県小松市で「凱旋トークショー」を行い、ロンドン公演での思い出や今後の目標などを語った。大盛況だった公演を終え、21日に帰国。ロンドン土産の質問には、定番の紅茶だけでなく「（会場の）アルバート・ホール内で自分自身のポスターが販売されていたので、自分で買いました。喜んでもらえると思って、10枚」と意外な選択を告白した。既に時差ぼけも解消され、納めの