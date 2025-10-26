【プレミアリーグ第9節】(オールド トラフォード)マンチェスター・U 4-2(前半2-0)ブライトン<得点者>[マ]マテウス・クーニャ(24分)、カゼミーロ(34分)、ブライアン・ムベウモ2(61分、90分+6)[ブ]ダニー・ウェルベック(74分)、C. Kostoulas(90分+2)<警告>[マ]パトリック・ドルグ(72分)、ベンヤミン・シェシュコ(81分)[ブ]カルロス・バレバ(41分)、フェルディ・カディオール(90分+4)