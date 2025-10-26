大相撲の伊勢ケ浜部屋が25日、師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）が今年2月に寄贈した横浜市内の相撲場で出張稽古を行った。伯桜鵬らが土俵上で子供たちに胸を出し、九州場所で初土俵を踏むモンゴル出身の“史上最強の研修生”ことバトツェツェゲ・オチルサイハンも参加した。伊勢ケ浜部屋に入門してから4年半余り。待望のデビューへ向け「（緊張は）全然していない。ケガだけないように頑張ります」と力を込めた。