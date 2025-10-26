◇プレミアリーグリーズ2ー1ウェストハム（2025年10月24日）日本代表MF田中がリーグ戦7試合ぶりの先発で勝利に貢献した。前半15分までに2点を先行した中、中盤の一角で攻守に奮闘。前半30分には自陣で自らボールを奪ってカウンターの起点になり、ペナルティーエリア外でパスを受けてシュートを放つ場面もあった。後半27分までプレー。4試合ぶりの勝利に貢献し「ケガをしてから初めて（先発で）プレーした。楽しんだけど