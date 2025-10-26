ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」は最終日、いよいよ優勝戦を迎える。進入から一瞬も気は抜けない。赤岩が前付けに動くし、他4艇も簡単に赤岩を入れないだろう。オールスローもある。もちろん末永がインを死守。勇気を振り絞ってスタートを踏み込めればニュースターが誕生する。地元SG初Vが懸かる新田は一発を狙ったこん身の捲り差しが勝負手か。茅原がカドから剛腕を繰り出して割って入る。渡辺もSG初優出。