劇作家アーサー・ミラーの代表作『るつぼ The Crucible』が、上村聡史の演出、坂本昌行の主演により、2026年3月14〜29日、東京芸術劇場プレイハウスにて上演されることが決まった。東京公演の後、兵庫、豊橋を巡演する。【写真】舞台『るつぼ The Crucible』演出の上村聡史1953年にトニー賞演劇作品賞を受賞し、以来各国で上演され続けている本作は、1692年に米マサチューセッツ州セイラムで実際に起きた魔女裁判を題材に、