きのう（25日）、茨城県筑西市で乗用車とダンプカーが衝突し、乗用車を運転していた70代の男性が死亡しました。きのう午前11時半ごろ、茨城県筑西市下川島の交差点で「車のドアが開放できなくて70代の男性が閉じ込められている」と近くに住む男性から119番通報がありました。警察によりますと、乗用車とダンプカーが信号のない交差点で出会い頭に衝突したということです。この事故で乗用車を運転していた筑西市の72歳の男性が病院