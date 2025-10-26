20th Centuryの坂本昌行が、来年3月14日から29日まで東京芸術劇場プレイハウスにて上演される舞台『るつぼ The Crucible』に主演する。【写真】『Oslo』以来2度目！坂本昌行とタッグを組む上村聡史『セールスマンの死』『橋からの眺め』で知られる劇作家アーサー・ミラーの代表作。1953年にはトニー賞演劇作品賞を受賞し、以来各国で上演され続けている。今作では1692年にマサチューセッツ州セイラムで実際に起きた魔女裁判