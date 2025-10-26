坂本昌行（54）が、舞台「るつぼThe Crucible」（26年3月14日から、東京芸術劇場プレイハウスなど）で主演を務める。ふぉ〜ゆ〜の松崎祐介（38）女優の前田亜季（40）瀧七海（19）も出演。17世紀に米国マサチューセッツ州セイラムで実際に起きた魔女裁判を題材に、集団心理の恐ろしさや人間の尊厳と愚かさが描かれる物語。同作は劇作家アーサー・ミラー氏の代表戯曲で、トニー賞演劇作品賞を受賞した名作。主人公を演じる坂本