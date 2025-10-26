レスリングU23世界選手権第6日（2025年10月25日セルビア・ノビサド）女子62キロ級は決勝が行われ、24年パリ五輪金メダルの元木咲良（育英大助手）がイリーナ・ボンダー（ウクライナ）を10―0のテクニカルスペリオリティーで下し、優勝した。元木は史上3人目となる、五輪と年代別の4つの世界選手権を全て制するゴールデンスラム（GS）を達成した。パリ五輪後は休養をはさみ、今年4月に実戦復帰した元木は、6月の全日本選