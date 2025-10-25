「ティンバーランド（Timberland）」が、アイコンブーツ「6インチ プレミアム ウォータープルーフ ブーツ（通称：オリジナル イエローブーツ）」を軽量化した新作モデル「Timberland 25 6インチブーツ」を10月30日に発売する。東京・代官山の「Timberland Boutique Tokyo」をはじめとするティンバーランドの直営店や公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 新作は、半世紀以上前に登場した“オリジナル イエロ