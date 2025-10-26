ラ・リーガの首位攻防戦となる今季最初のエル・クラシコが近づいている。レアル・マドリードの強力な武器であるキリアン・ムバッペとヴィニシウス・ジュニオールをいかに抑えるかがバルセロナにとっての大きな課題とみられている中で、強力デュオとマッチアップする右SBのジュール・クンデの状態に朗報が届いている。軽度の体調不良から2日間のトレーニングをペースダウンの報道もあり、クンデの状態に不安視もあった中で、状態を