イタリアの首都ローマにある観光名所・古代遺跡パンテオンで、24日夜、観光に訪れていた69歳の日本人男性が遺跡を取りかこむ壁から転落し、死亡しました。警察がくわしい原因を調べています。イタリアのANSA通信によりますと、亡くなったのはヒビノ・モリマサさん（69）です。24日午後10時ごろ、パンテオンの外周にある大理石の壁の上に座っていたところ、およそ7メートル下の堀に転落しました。救急隊が駆けつけましたが、ヒビノ