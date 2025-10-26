「ワールドシリーズ・第１戦、ブルージェイズ１１−４ドジャース」（２４日、トロント）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第１戦に「１番・指名打者」で出場し、七回にポストシーズン（ＰＳ）６本目、自身ＷＳ初の本塁打を放った。大敗ムード漂う展開で打った松井秀喜氏以来となる日本選手のＷＳ弾。ＰＳ通算９本塁打で、同氏が