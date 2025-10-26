[10.25 プレミアリーグ第9節](オールド トラフォード)※25:30開始<出場メンバー>[マンチェスター・ユナイテッド]先発GK 31 センネ・ラメンスDF 4 マタイス・デ・リフトDF 15 レニー・ヨロDF 23 ルーク・ショーMF 2 ディオゴ・ダロトMF 8 ブルーノ・フェルナンデスMF 10 マテウス・クーニャMF 16 アマド・ディアロMF 18 カゼミーロMF 19 ブライアン・ムベウモFW 30 ベンヤミン・シェシュコ控えGK 1 アルタイ・バユンドゥルDF