[10.25 ブンデスリーガ第8節 ボルシアMG 0-3 バイエルン]ブンデスリーガ第8節が25日に開催され、FW町野修斗が所属する18位ボルシアMGは本拠地で首位バイエルンに0-3で敗れた。ベンチスタートの町野は後半18分に途中出場。チームは開幕8試合未勝利(3分5敗)となった。前半19分にボルシアMGのDFイェンス・カストロップが退場すると、数的優位のバイエルンは後半19分に先制。MFヨシュア・キミッヒが自らのシュートのこぼれ球を左足