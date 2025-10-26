【ブンデスリーガ第8節】(コメルツバンク・アレーナ)フランクフルト 2-0(前半1-0)S・パウリ<得点者>[フ]ヨナタン・ブルカルト2(35分、55分)<警告>[S]マティアス・ペレイラ・ラージ(37分)└日本代表対決は堂安律のフランクフルトに軍配! ブルカルト2発でザンクト・パウリ撃破