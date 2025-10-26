◇ワールドシリーズ第1戦ドジャース4―11ブルージェイズ（2025年10月24日トロント）ドジャース・大谷のWS1号のボールはトロント在住のサージャン・ホプトンさん（26）がゲットした。地元ブルージェイズの大ファンでも「本当に大谷が大好き。謙虚で誠実で信じられないくらい素晴らしい選手だ。そんな選手のボールを売るなんて考えられない。部屋に飾って記念に取っておくよ」と言い切った。周囲からも「投げ返せ」の声