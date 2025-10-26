◇ワールドシリーズ第1戦ドジャース4―11ブルージェイズ（2025年10月24日トロント）ドジャース夫人会も敵地トロントに乗り込み、ワールドシリーズ第1戦に臨むチームに声援を送った。試合前にインスタグラムを更新し、集合写真をアップ。「WSgame1.Let’sgoDodgers！！！」と書き込んだ。大谷の妻・真美子さんも笑みを浮かべて写真に納まった。