25日も各地でクマによる被害が相次ぎました。宮城県では、大衡村の住宅で住人の女性（60代）が玄関から出たところ、体長約80cmのクマに襲われ、左腕から出血するけがをしました。女性は「クマと鉢合わせした」と話しています。大崎市では住宅の庭にクマが現れ、飼い犬の柴犬が連れ去られる被害がありました。秋田県では、秋田市河辺三内でランニングをしていた51歳の男性が、また、上新城でも、散歩をしていた66歳の男性がクマに顔