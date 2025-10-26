◇SMBC日本シリーズ2025第1戦阪神2―1ソフトバンク（2025年10月25日みずほペイペイD）○…両リーグの最多勝同士が日本シリーズ第1戦で投げ合うのは20年の菅野（巨）―千賀（ソ）以来7度目。セの先発が勝利投手になったのは72年阪急戦の堀内恒夫（巨）以来53年ぶり2度目となった。村上（神）は23年に続きシリーズ開幕戦2連勝。開幕戦2勝以上は堀内、渡辺久信（西）、千賀の3勝を筆頭に13人目で阪神では初めて。初出場から