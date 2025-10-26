◇SMBC日本シリーズ2025第1戦阪神2―1ソフトバンク（2025年10月25日みずほペイペイD）【阪神・藤川監督語録】▼今の気持ちもう本当に普通のゲームの気持ちで、これだけ両チームとも応援してくれるファンの方がいますので、ゲームはどうなるか分からないですけど、とにかくおもしろいゲームになればと思ってやってましたけど、厳しいですけど、おもしろいです。▼村上の快投尻上がりに調子を上げていきながら、自