阪神からドラフト3位指名を受けた筑波大・岡城は、指名後初の実戦となった首都大学リーグ・武蔵大戦に「1番・中堅」で先発出場し、5打数1安打1打点だった。1―2の6回1死一、三塁では、中飛でタッチアップした三塁走者をストライク返球でアウトにして生還阻止。タイブレークとなった2―3の延長10回無死一、二塁では、左前に同点適時打を放った。チームは5―4で延長11回サヨナラ勝ちし、9勝4敗の勝ち点4で38季ぶり5度目の優勝。攻