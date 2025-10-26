◇SMBC日本シリーズ2025第1戦阪神2―1ソフトバンク（2025年10月25日みずほペイペイD）○…阪神が先勝。過去75度の日本シリーズで先勝チームは46度優勝しており、V確率は61％。そのうち、敵地で先勝は過去32度のうち23度が優勝でV確率は72％。阪神が敵地で先勝した85、23年はともに日本一に輝いたが、今回はどうか。