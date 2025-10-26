立憲民主党の野田代表は、自民党と日本維新の会が合意した議員定数削減について「比例だけ削るのは大きな政党のエゴだ」とその手法を批判しました。講演で野田代表は「私は定数削減は安倍さんと約束したことがあったので、これは基本的には賛成の立場だ。でも、やり方が乱暴ではいけない。比例区だけ削っちゃえというのは、大きな政党のエゴだと私は思う」と述べました。野田代表は、議員定数削減には賛成の立場を強調した上で、比