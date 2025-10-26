プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏天丼」 「ご飯のお供に！大根とニンジンのきんぴら」 「塩もみナスの即席漬け」 の全3品。 パサつきやすい鶏むね肉も、衣に通せばサクッとふんわり！きんぴらはよく炒めて下さいね！【主食】鶏天丼 ベーキングパウダーを加えることでサクッとおいしい鶏天に！ ©Eレシピ 調理時間：30分 カロリー：893Kcal レシピ制作：管理栄養士、料理