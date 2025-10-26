カマラ・ハリス前副大統領＝9月、ロサンゼルス（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】米民主党のハリス前副大統領は25日に英BBC放送が報じたインタビューで、米大統領選への再出馬を示唆した。自身のめいの子どもが「生きているうちに必ず女性大統領を見ることになる」と強調。自身のことかと問われ「おそらく」と回答した。ハリス氏は今年7月、2026年の米西部カリフォルニア州知事選への出馬を見送ると表明。米メディアは28年の