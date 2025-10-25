STU48の内海里音さんが25日、東京・タワーレコード渋谷で1st写真集『STU48 内海里音 1st写真集 ハートのGPS』の発売記念イベントを開催した。 10月8日に発売された本作は、内海さんが生まれ育った故郷・岡山県で撮影された。豊かな自然と穏やかな空気に包まれたロケーションが、彼女のありのままの魅力を余すことなく引き出している。 写真集のタイトル『ハートのGPS』は秋元康氏に決めてもらったログインして続きを読むThe post S