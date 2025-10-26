日々のストレスや疲れによる“マインドフォグ”を、自然の香りでほどいてくれる──。THREEの新コレクション「エッセンシャルセンツ ハンド&ボディケア シリーズ」は、精油科学に基づき、香りとテクスチャーの両面から“巡る美しさ”をサポート。ゼラニウム、ローズマリー、コモンタイムの3種のオリジナル精油を配合し、心と肌を浄化するようなケアタイムを叶えます。 THREE「ハンド&ボデ